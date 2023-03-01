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Hatay'da 4,4'lük yeni deprem! Bölgede son durum ne?

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 11:14
Hatay’da merkez üssü Antakya olan 4,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı  saat 10.20'de yaşandı. Öte yandan büyük depremlerin yıkıcı boyutunu gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. Madenboyu Köyü’nden geçen fay hattı depoyu 4 metre çökertti. Çiftlik ortadan ikiye bölündü. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.
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