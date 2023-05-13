13 Mayıs 2023, Cumartesi
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Hatay'da 32 tahliye merkezi kuruldu! Hatay Valiliği'nden seçmene ücretsiz ulaşım hizmeti
Kayıtları deprem bölgesindeki illerde olan seçmenler, oy kullanmak için memleketlerine dönüyor. Hatay Valiliği 32 tahliye merkezi ile seçmene ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Kırsal ilçelere gitmek isteyenler için ücretsiz dolmuş kaldırılıyor. Şehir içi seyahat etmek isteyen depremzedelere taksiler ücretsiz. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.