13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay'da 32 tahliye merkezi kuruldu! Hatay Valiliği'nden seçmene ücretsiz ulaşım hizmeti

Hatay'da 32 tahliye merkezi kuruldu! Hatay Valiliği'nden seçmene ücretsiz ulaşım hizmeti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 11:48
Güncelleme:13.05.2023 12:09
Kayıtları deprem bölgesindeki illerde olan seçmenler, oy kullanmak için memleketlerine dönüyor. Hatay Valiliği 32 tahliye merkezi ile seçmene ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Kırsal ilçelere gitmek isteyenler için ücretsiz dolmuş kaldırılıyor. Şehir içi seyahat etmek isteyen depremzedelere taksiler ücretsiz.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatay’da seçmene ücretsiz ulaşım!
Hatay'da seçmene ücretsiz ulaşım!
Akşener’e tehdit iddiası! Masaya nasıl döndü?
Akşener'e tehdit iddiası! Masaya nasıl döndü?
Köylerinde 30 yıl sonra oy kullanacaklar
Köylerinde 30 yıl sonra oy kullanacaklar
CHP’li başkan mühürlü oy pusulalarıyla yakalandı
CHP'li başkan mühürlü oy pusulalarıyla yakalandı
Hüseyin amca ile hatıra fotoğrafı!
Hüseyin amca ile hatıra fotoğrafı!
Başkan Erdoğan bugün İstanbul’da
Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da
Gülen yalanına belgeli yanıt
Gülen yalanına belgeli yanıt
Otogarlarda seçim hareketliliği!
Otogarlarda seçim hareketliliği!
Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz
"Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz"
MİT’ten nokta operasyon
MİT'ten nokta operasyon
Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi!
Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi!
Okullarda seçim hazırlıkları!
Okullarda seçim hazırlıkları!
Daha Fazla Video Göster