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Hatay’da 10 iş yerinin bulunduğu Yeraltı Çarşısı'nda esnafın bir bölümü kepenk açtı

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 15:36
Hatay Antakya'da yeraltı çarşısı depremler nedeniyle bir süre kapanmıştı. 10 iş yerinin bulunduğu çarşıda esnaf kepenk açmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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