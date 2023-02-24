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Hatay'a mobil laboratuvar! Sağlık Bakanlığı salgın hastalıklara karşı bölgede teyakkuzda

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Giriş: 24.02.2023 08:45
Deprem bölgesinde salgın hastalık riskine karşı Sağlık Bakanlığı teyakkuzda. Bakan Fahrettin Koca, Hatay'da ileri düzey moleküler testlerle herhangi bir salgın hastalık olup olmadığının takip edildiğini duyurdu.
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