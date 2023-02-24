Hatay'a mobil laboratuvar! Sağlık Bakanlığı salgın hastalıklara karşı bölgede teyakkuzda

Deprem bölgesinde salgın hastalık riskine karşı Sağlık Bakanlığı teyakkuzda. Bakan Fahrettin Koca, Hatay'da ileri düzey moleküler testlerle herhangi bir salgın hastalık olup olmadığının takip edildiğini duyurdu.

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