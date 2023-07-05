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Hatay'a acil durum hastanesi! 200 yatak kapasiteli hastane açılış için artık gün sayıyor

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 14:42
Son dakika haberleri… Asrın felaketinden sonra Hatay İskenderun'da yapılan 200 yataklı acil durum hastanesinde sona gelindi. Bölgede bulunan A Haber ekibinden Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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