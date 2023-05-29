Hatay tercihini değiştirdi! 2. turunda Başkan Erdoğan yüzde 50'den fazla oy aldı

Son dakika haberleri… Türkiye tarihi seçimini yaptı. Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu. Türkiye’de rengi değişen tek il Hatay oldu ve tercihini Başkan Erdoğan’dan yana kullandı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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