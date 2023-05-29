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Hatay tercihini değiştirdi! 2. turunda Başkan Erdoğan yüzde 50'den fazla oy aldı

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 09:40
Son dakika haberleri… Türkiye tarihi seçimini yaptı. Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu. Türkiye’de rengi değişen tek il Hatay oldu ve tercihini Başkan Erdoğan’dan yana kullandı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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