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Hatay sokaklarında emniyet motosikletli polislere emanet

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 09:41
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkım nedeniyle araç giremeyen sokaklar, kros motosikletli özel harekat polislerine emanet. İşte tüm detaylar
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