Hatay genelinde depremzedeler için 34 bin 129 köy evi yapılacak

Hatay'da yapımına başlanan köy evlerinin temelleri yükseliyor. Kent genelinde toplamda 34 bin 129 köy evi yapılacak. Tek katlı ve 3+1 köy evleri yöresel mimariye uygun inşa ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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