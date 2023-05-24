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Hatay genelinde depremzedeler için 34 bin 129 köy evi yapılacak

A Haber
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Giriş: 24.05.2023 15:56
Hatay'da yapımına başlanan köy evlerinin temelleri yükseliyor. Kent genelinde toplamda 34 bin 129 köy evi yapılacak. Tek katlı ve 3+1 köy evleri yöresel mimariye uygun inşa ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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