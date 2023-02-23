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Hatay Defne'de yıkımın boyutu büyük

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 10:40
Defne'de yıkımın boyutu büyük. Art arda depremlerin ardından ilçede sokaklar enkaz yığını. Son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer o noktadan aktardı.
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