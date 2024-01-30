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Hastaneye İsrail baskını! A Haber katliamın olduğu hastanede

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 18:52
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne saldıran soykırım ordusu 3 Filistinliyi katletti. Hastane baskınında üç kişiyi öldüren soykırım ordusu bu kişilerin Hamas üyesi olduğunu iddia etti. Öte yandan güvenlik kamerası görüntüleri, terör devleti İsrail'in soykırım timinin hastaneye doktor kılığında girdiğini ortaya çıkardı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel konuyla ilgili detayları aktardı.
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