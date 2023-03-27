27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hastane üzerinden algı çalışması

Hastane üzerinden algı çalışması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2023 11:46
“Olmayan temele tören” denilerek bir algı çalışması başlatıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hastane üzerinden algı çalışması
Hastane üzerinden algı çalışması
Hatay’ın su sorunu çözüldü!
Hatay'ın su sorunu çözüldü!
Son anket sonuçları ne diyor?
Son anket sonuçları ne diyor?
Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir
"Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir"
Deprem sonrası kaç Suriyeli döndü?
Deprem sonrası kaç Suriyeli döndü?
İnce’ye neden “çekil” baskısı yapılıyor?
İnce’ye neden “çekil” baskısı yapılıyor?
Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat!
Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat!
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP’ye FETÖ göndermesi!
CHP’ye FETÖ göndermesi!
AK Parti’de temayül bitti! Süreç ne olacak?
AK Parti’de temayül bitti! Süreç ne olacak?
49 gün sonra ders başı
49 gün sonra ders başı
Başkan Erdoğan Adıyaman’a gidiyor
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor
Daha Fazla Video Göster