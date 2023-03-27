Hastane üzerinden algı çalışması

“Olmayan temele tören” denilerek bir algı çalışması başlatıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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