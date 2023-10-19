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Hastane katliamını İslami Cihad yaptı algısı! Hastanede yapılan soykırıma ilginç iddia

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 09:08
Filistin'de soykırım yapan İsrail, algı çalışmalarına da devam ediyor. Gazze'de en az 500 sivilin öldüğü hastane saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyı İslami Cihad'ın yaptığını öne sürdü. ABD de Netanyahu'yu destekledi. Uzmanlarsa atılan bombanın, ABD'nin İsrail’e gönderdiği füzelerden olan MK-84'ü işaret ettiğini söylüyor.
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