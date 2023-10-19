19 Ekim 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hastane katliamını İslami Cihad yaptı algısı! Hastanede yapılan soykırıma ilginç iddia
Filistin'de soykırım yapan İsrail, algı çalışmalarına da devam ediyor. Gazze'de en az 500 sivilin öldüğü hastane saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyı İslami Cihad'ın yaptığını öne sürdü. ABD de Netanyahu'yu destekledi. Uzmanlarsa atılan bombanın, ABD'nin İsrail’e gönderdiği füzelerden olan MK-84'ü işaret ettiğini söylüyor.