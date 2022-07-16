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Hastane girişlerindeki güvenlik önlemleri artacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2022 12:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kuruluşlarının güvenlikleri için giriş kapılarına kapı güvenlik Sistemleri’nin kurulacağını belirtti. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
Hastane girişlerindeki güvenlik önlemleri artacak
Hastane girişlerindeki güvenlik önlemleri artacak
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