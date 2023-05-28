Hastalar, nakil araçlarıyla oy kullanmaya götürülüyor

Sağlık problemleri nedeniyle hastanede olan vatandaşlar ambulans ve hasta nakil araçları ile sandıklara taşınıyor. Oy kullanacak hastalara sağlık personeli refakat ediyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN