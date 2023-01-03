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Hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge! Hükümlülerin talebi olmadan işlem yapılabilecek

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Giriş: 03.01.2023 16:24
Adalet Bakanlığı; hasta, yaşlı ve sakat hükümlüler için bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilen kişilerin cezaları,  kendi talepleri olmadan hafifletilebilecek veya kaldırılabilecek.
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