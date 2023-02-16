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Hasarlı binalar boşaltılıyor! Binalardaki eşya vinç yardımı ile çıkarılıyor

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 12:19
Son dakika haberi... Depremde hasar gören binalardaki eşyalar vinç ile çıkarılıyor. Ayrıntıları Malatya'dan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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