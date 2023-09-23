Hasarlı araçta sigorta şişirme oyunu! 2. el otomobil alacaklar dikkat

İkinci el piyasada hasarlı otomobiller için "sigorta şişirmesi" ifadesi sık sık kullanılıyor. Ancak bu durum mağduriyetlere yol açıyor. Uzman isimler, "Kaza fotoğraflarına ve faturalara bakmadan araç almayın" uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN