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Hasarlı araçta sigorta şişirme oyunu! 2. el otomobil alacaklar dikkat

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 10:57
İkinci el piyasada hasarlı otomobiller için "sigorta şişirmesi" ifadesi sık sık kullanılıyor. Ancak bu durum mağduriyetlere yol açıyor. Uzman isimler, "Kaza fotoğraflarına ve faturalara bakmadan araç almayın" uyarısında bulundu.
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Hasarlı araçta sigorta şişirme oyunu!
Hasarlı araçta sigorta şişirme oyunu!
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