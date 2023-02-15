Hasar tespiti nasıl yapılıyor? Uzman ekip yıkımın fotoğrafını çekip binayı haritalandırıyor

Depremde büyük zarar gören Malatya'da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bilim insanları ve uzmanlardan oluşan ekip yıkımın fotoğrafını çekip haritalandırıyor. A Haber muhabiri Asra Arpa o noktadan son durumu aktardı. TÜBİTAK Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Aşır Yüksel Kay, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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