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Hasar tespit çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 04.08.2021 15:46
Türkiye’nin günlerdir orman yangılarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Havadan ve karadan ekipler cansiperane savaşıyor. Bir taraftan da devlet bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlk ödemeler yapıldı ve kira yardımı için adım atıldı. Yangın bölgesinde mağduriyetler nasıl gideriliyor? Evi zarar görenlere yeni konutlar ne zaman yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tüm sorulara A Haber canlı yayınında cevap verdi.
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