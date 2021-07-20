20 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'dan tehdit: Tayinimi durduracaksınız

Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'dan tehdit: Tayinimi durduracaksınız

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2021 09:56
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis memur Nasuh Çulcu'nun silahından çıkan kurşunlarla şehit oldu. Kanlı saldırının perde arkası belli olmaya devam ediyor. Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun bir komiseri "Tayinimi durduracaksınız" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Çulcu'nun rahatsız ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nın odasını öldürmek için iki kez silahla bastığı fakat Komiser Yardımcısı'nın odasında olmadığı iddia edildi. İfadesinde "Komiser Yardımcısı ile gönül münasebeti yaşadım" dediği iddia edilen Çulcu'yu tanıyanlar; Çulcu'nun konuyu takıntı haline getirdiğini ve ilişkilerinin bulunmadığını da iddia etti.
Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'dan tehdit!
Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'dan tehdit!
Semaya kalkan eller onları unutmayın!
Semaya kalkan eller onları unutmayın!
Başkan Erdoğan anma törenine katıldı
Başkan Erdoğan anma törenine katıldı
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs'ta önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs'ta önemli açıklamalar
FETÖ'cü Erkan Irmak örgütün kurban oyununu ifşa etti
FETÖ'cü Erkan Irmak örgütün kurban oyununu ifşa etti
Başkan Erdoğan, askerlere bayram telefonu
Başkan Erdoğan, askerlere bayram telefonu
Başkan Erdoğan’dan askerlere sürpriz bayram telefonu
Başkan Erdoğan’dan askerlere sürpriz bayram telefonu
Tartıştığı hastaya köpek benzetmesi yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Tartıştığı hastaya köpek benzetmesi yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı
Başkan Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı
CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki!
CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki!
Kurban kesmenin şartları neler?
Kurban kesmenin şartları neler?
Teşrik tekbirleri nedir?
Teşrik tekbirleri nedir?
Daha Fazla Video Göster