Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'dan tehdit: Tayinimi durduracaksınız

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis memur Nasuh Çulcu'nun silahından çıkan kurşunlarla şehit oldu. Kanlı saldırının perde arkası belli olmaya devam ediyor. Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun bir komiseri "Tayinimi durduracaksınız" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Çulcu'nun rahatsız ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nın odasını öldürmek için iki kez silahla bastığı fakat Komiser Yardımcısı'nın odasında olmadığı iddia edildi. İfadesinde "Komiser Yardımcısı ile gönül münasebeti yaşadım" dediği iddia edilen Çulcu'yu tanıyanlar; Çulcu'nun konuyu takıntı haline getirdiğini ve ilişkilerinin bulunmadığını da iddia etti.