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Harmandalı’nda çöp alanı sorunu! Toprak kayması hangi tehlikenin habercisi?

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 14:38
İzmir'de 1992 yılında faaliyete geçen Harmandalı çöplüğü alarm veriyor. Çöplükten yeraltına sızan sular, bölgede toprak kaymasına neden oluyor. Tesisteki kayma hangi tehlikelerin habercisi? Acil öneri raporu neden dikkate alınmıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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