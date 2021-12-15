15 Aralık 2021, Çarşamba
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Harmandalı’nda çöp alanı sorunu! Toprak kayması hangi tehlikenin habercisi?
İzmir'de 1992 yılında faaliyete geçen Harmandalı çöplüğü alarm veriyor. Çöplükten yeraltına sızan sular, bölgede toprak kaymasına neden oluyor. Tesisteki kayma hangi tehlikelerin habercisi? Acil öneri raporu neden dikkate alınmıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.