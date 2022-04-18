18 Nisan 2022, Pazartesi
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Harkov’da yine siviller hedef alındı! Kadın bombalar arasında kaldı
Rusya 15 Nisan'da Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırılarda 7 sivil öldü, 37 kişi de yaralandı. İşte o saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı bir kişi yolda yürürken bir anda bombaların arasında kalıyor. Patlamanın etkisiyle yere düşen kadın kısa süreli şok yaşıyor. Ve ardından koşarak uzaklaşıyor.