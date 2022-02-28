28 Şubat 2022, Pazartesi
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Harkov’da sivillerin yaşadığı bina vuruldu! Rus zırhlı araçları imha edildi
Harkov kent dün gün boyu ağır saldırı altındaydı. Bir binaya isabet eden roket ağır hasar verdi. Binadan kopan enkaz parçalarının araçların üzerine düştüğü görüldü. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yok. Öte yandan Ukrayna güçleri kente girmeye çalışan Rus zırhlı araçlarını imha etti.