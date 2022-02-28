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Harkov’da sivillerin yaşadığı bina vuruldu! Rus zırhlı araçları imha edildi

A Haber
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Giriş: 28.02.2022 09:43
Harkov kent dün gün boyu ağır saldırı altındaydı. Bir binaya isabet eden roket ağır hasar verdi. Binadan kopan enkaz parçalarının araçların üzerine düştüğü görüldü. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yok. Öte yandan Ukrayna güçleri kente girmeye çalışan Rus zırhlı araçlarını imha etti.
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