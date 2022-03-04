04 Mart 2022, Cuma
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Harkov’da marketler önünde uzun kuyruklar var
Rusya’nın almak için saldırılarını artırdığı Harkov’da yaşayan Türk iş insanı Hasan Aslan yaşadıklarını A Haber’de anlattı. Aslan, “İnsanlar burada tedirgin. Birkaç gündür durum böyle devam ediyor. Marketler önünde uzun kuyruklar var.” ifadelerin kullandı.