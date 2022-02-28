Harkov'da çatışmalar sürüyor! Sokaktaki panik anları kameraya yansıdı

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmalar devam ediyor. Bölgede zaman zaman patlamalar da meydana geliyor. Bölgede bir saldırının ardından meydana gelen patlama, Kameralara işte böyle yansıdı. Patlamanın ardından sokakta panik anları da yaşandı. Pazar günü de Harkov yetkilileri, Halkı sığınaklarda kalmaları ve sokaklara çıkmamaları konusunda uyarmıştı.

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