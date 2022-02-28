28 Şubat 2022, Pazartesi
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Harkov’da bomba sığınağında çocuk hastanesi
Rus ordusunun hedefinde olan noktalardan biri de Harkov. Hava saldırıları nedeniyle Harkov'da bir çocuk hastanesi 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba sığınağında kısıtlı imkanlarla hizmet veriyor. Çocuklar, ebeveynler ve doktorlar bodrumdaki Rus bombardımanından saklanıyorlar.