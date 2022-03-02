02 Mart 2022, Çarşamba
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Harkov’a füze saldırısı, görüntüler paylaşıldı! Türk vatandaşı A Haber’de anlattı
Rusya’nın ele geçirmeye çalıştı noktalardan biri de Ukrayna’nın en büyük 2. kenti olan ve kritik noktalardan olan Harkov. Vali yardımcısı kente füze saldırı yapıldığını açıkladı. Bölgeden A Haber canlı yayınına katılan Türk vatandaşı Abdullah Polat, “Rus hava birliklerinin indiği söyleniyor. İnsanlar akın akın kaçıyor. Tren garı çok dolu. Biz de çıkış yapmaya çalışacağız.” dedi.