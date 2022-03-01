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Harkov neden önemli? Rusya neden iki noktayı ele geçirmek istiyor?
Dr. Furkan Kaya'nın canlı yayında değerlendirmeleri:
"Öncelikle burada istek hiçbir sivilin zarar görmemesi, sivil hedefin vurulmaması ve can kaybının olmaması yönünde. Kiev'in kabine doğru ilerleyen yol biraz Harkov'dan geçiyor. Harkov alındığı zaman Ruslar'ın psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyorum.
Bu nedenle iki noktayı beraber takip etmek gerekiyor. Rusya'nın b planı olarak Kiev'i alamazsa Harkov merkezli bir yönetim tesisi düşünüyor olabilir. Böyle bir alternatifi masaya yatırabilirler. Çok güçlü bir konvoy şu anda Kiev'e gidiyor.
Burada sivillerin Ukrayna ordusuyla beraber olması daha çok kaybın olacağı noktasında önemli. Batı'nın burada yangını daha da artıracak politikalar üretmesi can kayıplarının artmasına sebep olabilir. Rusya burada hukuksuz ilerliyor ve işgal harekatı yapıyor ama bir yerde durması gerekiyor. Bunun büyük bir felakete sürüklenmesi an meselesi."