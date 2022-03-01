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Harkov neden önemli? Rusya neden iki noktayı ele geçirmek istiyor?

A Haber
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Giriş: 01.03.2022 11:25
Rusya’nın Harkov’a yönelik şiddetli saldırıları devam ediyor. Bombardıman görüntüleri tüm dünyada gündem oldu. Burada belediye binası ve okullar da hedef alındı. Peki Rusya neden Harkov’u almak istiyor? Harkov’un önem mi? Rusya ne zaman duracak? B planı masaya gelir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya A Haber canlı yayınından değerlendirdi.

Dr. Furkan Kaya'nın canlı yayında değerlendirmeleri:

"Öncelikle burada istek hiçbir sivilin zarar görmemesi, sivil hedefin vurulmaması ve can kaybının olmaması yönünde. Kiev'in kabine doğru ilerleyen yol biraz Harkov'dan geçiyor. Harkov alındığı zaman Ruslar'ın psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyorum.

Bu nedenle iki noktayı beraber takip etmek gerekiyor. Rusya'nın b planı olarak Kiev'i alamazsa Harkov merkezli bir yönetim tesisi düşünüyor olabilir. Böyle bir alternatifi masaya yatırabilirler. Çok güçlü bir konvoy şu anda Kiev'e gidiyor.

Burada sivillerin Ukrayna ordusuyla beraber olması daha çok kaybın olacağı noktasında önemli. Batı'nın burada yangını daha da artıracak politikalar üretmesi can kayıplarının artmasına sebep olabilir. Rusya burada hukuksuz ilerliyor ve işgal harekatı yapıyor ama bir yerde durması gerekiyor. Bunun büyük bir felakete sürüklenmesi an meselesi."

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