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Harkov kuşatma altında! Sokaklarda gerilla savaşı

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Giriş: 05.03.2022 09:45
Rusya'nın günlerdir kuşatma altında tuttuğu Harkov'da, Ukrayna ordusu ve direnişçilerin mücadelesi sürüyor. Harkov Belediye Başkanı, kentin 72 saat içerisinde düşeceği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Ruslara ağır zayiat verdiklerini söyleyen Terehov, “Direnmeye devam ediyoruz” dedi.
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