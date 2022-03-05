05 Mart 2022, Cumartesi
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Harkov kuşatma altında! Sokaklarda gerilla savaşı
Rusya'nın günlerdir kuşatma altında tuttuğu Harkov'da, Ukrayna ordusu ve direnişçilerin mücadelesi sürüyor. Harkov Belediye Başkanı, kentin 72 saat içerisinde düşeceği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Ruslara ağır zayiat verdiklerini söyleyen Terehov, “Direnmeye devam ediyoruz” dedi.