11 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımı yasaklandı! 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımı yasaklandı! 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2024 13:33
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2023 yılında ise toplam 2 bin 282 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü belirtildi. Operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımına yönelik de oldukça önemli mesajlar verildi. Harekat alanında görevli personelin akıllı ve kameralı cep telefonu kullanımının kesinlikle yasaklandığı belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’daki saldırıda yeni gelişme!
İran'daki saldırıda yeni gelişme!
Harekatta telefon kullanımı yasaklandı!
Harekatta telefon kullanımı yasaklandı!
Gazetecilerin oteline saldırı!
Gazetecilerin oteline saldırı!
İsrail için hesap vakti! Suçlar tek tek sayıldı
İsrail için hesap vakti! Suçlar tek tek sayıldı
MİT hangi ülkenin casuslarını yakaladı?
MİT hangi ülkenin casuslarını yakaladı?
Külliye’de sürpriz zirve!
Külliye'de sürpriz zirve!
Mesajlaşma programı uyarısının perde arkası!
Mesajlaşma programı uyarısının perde arkası!
Öğretmenlerden CHP’ye protesto!
Öğretmenlerden CHP'ye protesto!
Kahire’de ateşkes kararı çıkar mı?
Kahire’de ateşkes kararı çıkar mı?
Kademeli emeklilik çalışması var mı?
Kademeli emeklilik çalışması var mı?
NASA’nın verileriyle acı tablo!
NASA'nın verileriyle acı tablo!
MHP hangi ilde kimi aday gösterdi?
MHP hangi ilde kimi aday gösterdi?
Daha Fazla Video Göster