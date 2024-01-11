11 Ocak 2024, Perşembe
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Harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımı yasaklandı! 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2023 yılında ise toplam 2 bin 282 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü belirtildi. Operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımına yönelik de oldukça önemli mesajlar verildi. Harekat alanında görevli personelin akıllı ve kameralı cep telefonu kullanımının kesinlikle yasaklandığı belirtildi.