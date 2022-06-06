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Harekat neden yapılacak? Bölgenin demografik yapısı nasıl değişti?

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 16:40
Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yayımlanan bildiride Suriye’nin kuzeyine yapılacak harekatın sinyalleri verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Azerbaycan ziyareti dönüşünde ‘Bir gece ansızın tepelerine çökeriz’ sözleri tüm gözleri Suriye sınırına çevirdi. Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelere saldırıların yapıldığı Tel Rıfat ve Münbiç harekatın odak noktası durumunda. Bölgeyi işgal eden YPG/PKK’lı teröristler de panik halinde sivillerden gasp ettikleri binalara rejim bayrağı asıyor. Peki bölgede neler yaşanıyor? 5. harekat neden gerekli? Terör yuvası haline gelen Tel Rıfat ve Münbiç nasıl kurtarılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Arslan değerlendirdi.
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