Harekat ne zaman başlayacak? Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hangi bölgeye yapılacak?

Dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısından Suriye'nin kuzeyine yeni harekat sinyali çıktı. Peki muhtemel operasyon nerelere yapılacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi. Ali Fuat Gökçe, “Türkiye bölgede 4 büyük harekat icra etti ve çeşitli noktalarda güvenliği sağladı. Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesinde boşluk kaldı. Buradaki M4 karayolu bizim kontrolümüzde değil.” dedi.

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