Harekat emri Başkomutandan!

TSK, İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından gece saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan hedefleri yerle bir etti. Harekat emrini Başkan Erdoğan verirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştüğü anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.