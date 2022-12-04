Harekat bölgesinde neler oluyor?

Olası kara harekatı için Suriye sınır hattındaki bekleyiş sürüyor. 5'inci kara harekatı ne zaman yapılacak? Sınıra sevkiyatlar sürüyor mu? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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