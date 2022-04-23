23 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Harekat bölgesinde 11 üs kuruldu! Terör yuvalarına kilit vuruluyor

Harekat bölgesinde 11 üs kuruldu! Terör yuvalarına kilit vuruluyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2022 09:16
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor. Harekat bölgesinde 11 üs kuruldu, stratejik tepeler kontrol altına alınıyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına kilit vuruyor. Diyarbakır'dan don bilgileri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Harekat bölgesinde 11 üs kuruldu!
Harekat bölgesinde 11 üs kuruldu!
TBMM 102 yaşında!
TBMM 102 yaşında!
Türkiye 23 Nisan’ı kutluyor!
Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor!
Evini Kur’an kursuna çevirdi!
Evini Kur’an kursuna çevirdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrencilerle bayram müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilerle bayram müjdesi
Başkan Erdoğan, Rutte ile görüştü
Başkan Erdoğan, Rutte ile görüştü
Hedef Kandil ve Gara mı?
Hedef Kandil ve Gara mı?
Bayraktar AKINCI hedefleri böyle vurdu
Bayraktar AKINCI hedefleri böyle vurdu
PKK’ya eş zamanlı Abluka operasyonları
PKK'ya eş zamanlı "Abluka" operasyonları
Böyle vuruldu
Böyle vuruldu
PKK’ya eş zamanlı “Abluka” operasyonları
PKK’ya eş zamanlı “Abluka” operasyonları
Başak Cengiz cinayetinde karar
Başak Cengiz cinayetinde karar
Daha Fazla Video Göster