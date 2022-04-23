23 Nisan 2022, Cumartesi
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Harekat bölgesinde 11 üs kuruldu! Terör yuvalarına kilit vuruluyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor. Harekat bölgesinde 11 üs kuruldu, stratejik tepeler kontrol altına alınıyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına kilit vuruyor. Diyarbakır'dan don bilgileri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.