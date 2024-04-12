Haniyye’nin oğulları toprağa verildi! Oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı

İsrail, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ve 4 akrabasını hava saldırısı ile katletti. Haniyye'nin oğulları ve akrabaları gözyaşları içinde Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda toprağa verildi.

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