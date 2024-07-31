Haniye'ye İran'da suikast! A Haber İran'da

İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan, Meclis'te yemin etti. Mecliste düzenlenen yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikaste uğradı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.

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