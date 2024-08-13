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Haniye’nin suikasta uğradığı bina görüntülendi

Haniye’nin suikasta uğradığı bina görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 12:02
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edildiği binaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir teleferikten çekilen görüntüler, binanın saldırıya ne kadar açık olduğunu ortaya koydu.
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Haniye’nin suikasta uğradığı bina görüntülendi
Haniye’nin suikasta uğradığı bina görüntülendi
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