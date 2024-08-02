02 Ağustos 2024, Cuma
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Haniye’nin konumu nasıl tespit edildi? Haniye paylaşımlarına sansür neyi amaçlıyor?
İsmail Haniye'nin telefonuna casus yazılım yüklendiği ve Haniye'nin şehit edildiği binanın konumunun nasıl belirlendiği tartışılıyor. Bunun yanı sıra Instagram ve Facebook platformlarının sahibi METa da Haniye paylaşımlarına sistemli bir şekilde sansür uyguluyor. Merak edilen gelişmeleri A Haber mikrofonlarına konuşan bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.