Haniye'nin eşinden veda: Bize demir gibi dimdik durmayı öğrettin, Allah senden razı olsun!

Ümmü Abdusselam'dan alçakça bir suikast sonrası şehit edilen eşi Haniye'ye vedası yürekleri yaktı. "Sen bize her gün sabırlı olmayı demir gibi dimdik durmayı öğrettin ey hacı. ⁠Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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