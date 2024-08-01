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Haniye'nin eşinden veda: Bize demir gibi dimdik durmayı öğrettin, Allah senden razı olsun!

Haniye'nin eşinden veda: Bize demir gibi dimdik durmayı öğrettin, Allah senden razı olsun!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 21:32
Ümmü Abdusselam'dan alçakça bir suikast sonrası şehit edilen eşi Haniye'ye vedası yürekleri yaktı. "Sen bize her gün sabırlı olmayı demir gibi dimdik durmayı öğrettin ey hacı. ⁠Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.
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