Haniye suikastı ve Fuad Şükür saldırısı | Orta Doğu yangın yeri! Büyük savaş başlıyor mu?

İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da şehir edilmesi Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür’ün Lübnan’ın Dahiye semtinde öldürülmesi Orta Doğu’da tansiyonu yükseltti. Bölgesel savaş riski giderek artıyor. İran ve Hibullah’tan misilleme açıklamaları geldi. Katil İsrail devleti ise kırmızı alarm verdi ABD destek için harekete geçti. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ayşe Küçük ile uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN