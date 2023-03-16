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Hangi ülkelerde oy kullanılacak? 15 yeni ülke eklendi, 75 ülke 156 temsilcilikte oy kullanılacak

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 16:48
Yüksek Seçim Kurulu yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlı olanların oy kullanacağı ülkeleri belirledi. 75 ülke 156 temsilcilikte oy kullanılacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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