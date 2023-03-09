Hangi ülkede kaç başkan yardımcısı var? Dünyada başkan yardımcıları nasıl seçiliyor?

6’lı koalisyonun 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü tartışmaları da beraberinde getirdi. "Bir cumhurbaşkanı 5 yardımcı 2 yedek" şeklinde formüle edilen koalisyon yönetiminin bir örneği var mı? İşte tüm detaylar…

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