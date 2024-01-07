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Hangi şehirlerde değişiklik olabilir? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber'de anlattı: AK Parti bu illeri sarı hale getirebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 23:14
Siyasi partilerin yerel seçim stratejileri neler? Cumhur İttifakı’nın büyükşehirler ve illere özel planı ne? Seçmen davranışları nasıl şekilleniyor? Hangi büyükşehirler el değiştiriyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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