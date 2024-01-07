Hangi şehirlerde değişiklik olabilir? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber'de anlattı: AK Parti bu illeri sarı hale getirebilir

Siyasi partilerin yerel seçim stratejileri neler? Cumhur İttifakı’nın büyükşehirler ve illere özel planı ne? Seçmen davranışları nasıl şekilleniyor? Hangi büyükşehirler el değiştiriyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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