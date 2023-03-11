11 Mart 2023, Cumartesi
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Hangi partiler seçime girebilecek? YSK'da önemli toplantı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerin tespitini yapmak üzere toplandı. YSK'dan gelen son dakika açıklamasına göre; seçime 36 parti katılacak. Oy verme işlemi saat 08.00 'da başlayacak saay 17.00'da sona erecek.