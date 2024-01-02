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Hangi parti hangi sırada yer alacak? Yerel Seçime katılabilecek siyasi partiler belirleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 10:56
2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nda seçime katılabilecek siyasi partiler belirleniyor Murat Sekban ayrıntıları aktardı.
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