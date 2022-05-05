05 Mayıs 2022, Perşembe
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Hangi noktalarda trafik var? Bayram dönüşünde karayollarında hangi tedbirler alındı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranında yüzde 61 düşüş olduğunu açıkladı. Ramazan Bayramı tatili sona erdi. Dönüş trafiğinde neler yaşandı? Son durumu Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde bulunan A haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.