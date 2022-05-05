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Hangi noktalarda trafik var? Bayram dönüşünde karayollarında hangi tedbirler alındı?

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 11:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranında yüzde 61 düşüş olduğunu açıkladı. Ramazan Bayramı tatili sona erdi. Dönüş trafiğinde neler yaşandı? Son durumu Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde bulunan A haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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