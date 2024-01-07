07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hangi illerin adayları açıklandı? A Haber'de değerlendirdiler

Hangi illerin adayları açıklandı? A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2024 23:09
İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı. Uzman konuklar A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hangi illerin adayları açıklandı?
Hangi illerin adayları açıklandı?
Son anketler ne diyor? Murat Kurum...
Son anketler ne diyor? Murat Kurum...
Bahçeli’den Murat Kurum’a tebrik
Bahçeli'den Murat Kurum’a tebrik
CHP’ye gözdağı verdi
CHP'ye gözdağı verdi
Delegelere oy karşılığı rüşvet
Delegelere oy karşılığı rüşvet
MİT 97 yaşında
MİT 97 yaşında
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
AK Parti’nin yerel seçim şarkısı belli oldu
AK Parti'nin yerel seçim şarkısı belli oldu
Murat Kurum A Haber’e konuştu
Murat Kurum A Haber'e konuştu
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
Yerli gurur Togg’un yeni modeli ortaya çıktı!
Yerli gurur Togg'un yeni modeli ortaya çıktı!
İBB adayı Murat Kurum’dan ilk açıklama
İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama
Daha Fazla Video Göster