07 Ocak 2024, Pazar
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Hangi illerin adayları açıklandı? A Haber'de değerlendirdiler
İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı. Uzman konuklar A Haber'de değerlendirdi.