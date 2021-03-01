01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılıyor? Hangi illerde kafeler açılıyor? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum! Mavi sarı turuncu kırmızı kategorideki iller...

Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılıyor? Hangi illerde kafeler açılıyor? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum! Mavi sarı turuncu kırmızı kategorideki iller...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2021 21:41
Güncelleme:01.03.2021 21:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile Türkiye’de koronavirüse karşı verilen mücadelede yeni bir dönem başladı. “Yerinde karar” döneminde Türkiye’deki tüm iller 4 farklı kategoriye ayrıldı. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi risk kategorilerine göre sınıflandırıldı. Peki bir ilin haritada kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renk olması neyi ifade ediyor? Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılıyor? Hangi illerde kafeler açılıyor? Hangi illerde yüz yüze eğitim başlıyor? Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın ve en uzak iller hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum ne? A Haber Spikeri Salih Nayman ve A Haber Muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında il il son durumu değerlendirdi. .
Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılıyor? Hangi illerde kafeler açılıyor? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum! Mavi sarı turuncu kırmızı kategorideki iller...
Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılıyor? Hangi illerde kafeler açılıyor? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum! Mavi sarı turuncu kırmızı kategorideki iller...
İşte günün Kovid-19 tablosu
İşte günün Kovid-19 tablosu
Hafta sonu kısıtlamaları o illerde kaldırıldı! Kafe ve restoranlar açılıyor! Yüz yüze eğitime kademeli geçiş... Başkan Erdoğan duyurdu
Hafta sonu kısıtlamaları o illerde kaldırıldı! Kafe ve restoranlar açılıyor! Yüz yüze eğitime kademeli geçiş... Başkan Erdoğan duyurdu
Acı akıbetten kurtulamayacaklar
"Acı akıbetten kurtulamayacaklar"
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Yeni kontrollü normalleşme süreci başladı
"Yeni kontrollü normalleşme süreci başladı"
İBB yapamadı! Bakanlığa devretti
İBB yapamadı! Bakanlığa devretti
Emekli tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı
Emekli tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı
İçişleri Bakanlığından son dakika kısıtlama açıklaması! O kişiler muaf sayılacak
İçişleri Bakanlığından son dakika kısıtlama açıklaması! O kişiler muaf sayılacak
Kaşıkçı raporunda 3 isim neden çıkarıldı
Kaşıkçı raporunda 3 isim neden çıkarıldı
FETÖ'nün kirli oyunları deşifre ediliyor
FETÖ'nün kirli oyunları deşifre ediliyor
Amaçları Türkiye'yi aşısız bırakmak mı?
Amaçları Türkiye'yi aşısız bırakmak mı?
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ