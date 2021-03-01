Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılıyor? Hangi illerde kafeler açılıyor? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum! Mavi sarı turuncu kırmızı kategorideki iller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile Türkiye’de koronavirüse karşı verilen mücadelede yeni bir dönem başladı. “Yerinde karar” döneminde Türkiye’deki tüm iller 4 farklı kategoriye ayrıldı. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi risk kategorilerine göre sınıflandırıldı. Peki bir ilin haritada kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renk olması neyi ifade ediyor? Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılıyor? Hangi illerde kafeler açılıyor? Hangi illerde yüz yüze eğitim başlıyor? Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın ve en uzak iller hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum ne? A Haber Spikeri Salih Nayman ve A Haber Muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında il il son durumu değerlendirdi. .