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Hangi illerde kısıtlama olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi?

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Giriş: 02.04.2021 19:04
Güncelleme:02.04.2021 19:07
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hatırlatmada bulunuldu. Yapılan açıklamada il il detaylara yer verildi. Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte il il detaylar...
Hangi illerde kısıtlama olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi?
Hangi illerde kısıtlama olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi?
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